Петербуржцы с начала года совершили 230 тысяч поездок с мобильным «Подорожником»

Новогодние праздники в Санкт-Петербурге подтвердили растущую популярность цифрового проездного. С 1 января 2026 года по единому билету в мобильном приложении «Подорожник» было совершено более 230 тысяч поездок.

Как сообщает СПб ГКУ «Организатор перевозок», пассажиры активно использовали дистанционное пополнение — проведено свыше 67 тысяч операций на общую сумму 15 миллионов рублей. Общее число пользователей виртуального проездного достигло примерно 528 тысяч человек.

Директор учреждения Виталий Войнов отметил, что новогодние показатели демонстрируют устойчивый рост интереса к цифровым сервисам, которые становятся неотъемлемой частью транспортной системы, отметили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

Ранее вице-губернатор Кирилл Поляков подчеркивал, что «Подорожник» — самый популярный проездной в городе, которым пользуются почти 40% пассажиров.