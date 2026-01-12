За десять лет в ФРП Петербурга профинансировал проекты на 16 млрд рублей

Фонду развития промышленности Санкт-Петербурга исполнилось десять лет. Организация была создана решением городского правительства в январе 2016 года для системной поддержки местных производителей.

Как сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, за прошедшее десятилетие фонд профинансировал 154 проекта на общую сумму 16,1 миллиарда рублей. В результате создано более 1400 рабочих мест, а налоговые поступления в бюджеты всех уровней превысили 7 миллиардов рублей.

Сегодня перед фондом стоят задачи по модернизации производств, поддержке высокотехнологичных и импортозамещающих проектов, внедрению роботизации, а также увеличению собственной капитализации для расширения возможностей финансирования предприятий. В планах организации — стать ключевым драйвером промышленного роста и внести вклад в достижение технологического лидерства страны.