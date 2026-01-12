Абиссинский кот из России признан самым красивым котом в мире в 2025 году

Российский абиссинский кот признан самым красивым представителем семейства кошачьих по версии Всемирной федерации кошек (WCF) за 2025 год. Победитель набрал более 19,7 тысячи баллов.

Второе место в мировом рейтинге заняла шотландская вислоухая кошка из Таиланда с результатом 18,5 тысячи баллов. Всего в списке финалистов было около 1,5 тысячи участников.

В предварительном рейтинге на звание лучшего кота 2026 года также лидирует представитель России — короткошерстный британец, который на данный момент набрал 550 баллов. Итоги конкурса будут подведены в конце года.