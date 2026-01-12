Налоговый долг блогерши Александры Митрошиной превысил 317 млн рублей

Задолженность известной блогерши Александры Митрошиной перед Федеральной налоговой службой превысила 317,4 миллиона рублей. С 10 декабря сумма долга выросла еще на 2,5 миллиона.

Митрошина с 10 марта 2025 года находится под домашним арестом по обвинению в отмывании денег в особо крупном размере, пишет «Постньюс». Ей запрещено пользоваться интернетом, телефонами и общаться с родственниками. Ей грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении блогерши направлено в суд. По версии следствия, она получила свыше 127 миллионов рублей в результате уклонения от уплаты налогов, после чего часть средств была легализована через покупку недвижимости в Москве. Обвинение предъявлено по статье о легализации денежных средств в особо крупном размере.