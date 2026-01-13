Борис Эйфман анонсировал съемки киноверсии балета «Преступление и наказание»

В Санкт-Петербурге пройдут съемки фильма-балета по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание». Режиссером и продюсером проекта выступит народный артист России Борис Эйфман.

Работа над кинолентой продлится до 24 января. Об этом сообщила пресс-служба Государственного академического театра балета Бориса Эйфмана.

Также стало известно, что оператором-постановщиком выступит кинематографист Никита Рождественский, который ранее участвовал в съемках киноадаптации спектакля «Чайка. Балетная история».

Первый балет Эйфмана по произведениям Достоевского, «Идиот», был создан в 1980 году. Позже появились две пластические трактовки «Братьев Карамазовых». Мировая премьера сценической версии «Преступления и наказания» на музыку Густава Малера, Бориса Тищенко и митрополита Илариона (Алфеева) состоялась в Санкт-Петербурге 17 сентября 2024 года.

Напомним, что фильм-балет о Раскольникове станет одиннадцатой постановкой театра, перенесенной на экран в период с 2010 по 2025 год. Как отмечает сам Эйфман, эта работа помогает сохранить уникальный репертуар труппы для будущих поколений и сделать его доступным для зрителей, которые не могут увидеть спектакли на сцене.