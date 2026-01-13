Ученые сообщили о шести мощных вспышках класса Х в 2026 году

Солнечная активность в 2026 году может привести к возникновению шести мощных вспышек высшего класса.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН, причиной послужила плазма, выброшенная Солнцем после слабой вспышки. Облако заряженных частиц достигло Земли раньше назначенного срока, усилив геомагнитные возмущения.

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии Сергей Богачев сообщил, что Земля все еще находится внутри плазменного облака. Поэтому остаточные возмущения магнитного поля и новые полярные сияния могут продолжаться еще в течение суток.

Солнце в настоящее время переживает спад 25-го цикла активности, пик которого пришелся на 2024 год. Однако снижение активности не означает прекращения мощных бурь. Так, в ноябре 2025 года была зарегистрирована одна из сильнейших магнитных бурь десятилетия.

На 2026 год ученые ожидают около пяти-шести вспышек высшего класса Х, что соответствует одной мощной вспышке раз в два месяца. За первые 11 дней января произошло уже две магнитные бури. В 2025 году был установлен рекорд — геомагнитные возмущения фиксировались в течение 69 дней.

Ученые ожидают, что большинство бурь в 2026 году будут слабыми или умеренными (уровни G1–G2), но возможны также одна или две сильные бури уровня G4. Подобная активность повышает нагрузку на энергосистемы и спутники, а метеочувствительные люди могут испытывать периоды ухудшения самочувствия.