За неделю заболеваемость ОРИ и гриппом в Петербурге снизилась на 71 процента

На второй неделе 2026 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области зафиксировано снижение общего уровня заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом.

Согласно данным пресс-службы Межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти, на второй неделе 2026 года уровень суммарной заболеваемости ОРИ и гриппом в Петербурге снизился на 71,3% по сравнению с предыдущей неделей.

По информации ведомства, в структуре острых респираторных инфекций на случаи гриппа приходится 13,3%. Среди негриппозных вирусов преобладают SARS-CoV-2, сезонные коронавирусы, риновирусы и аденовирусы. Заболеваемость COVID-19 в городе за отчетную неделю снизилась в 2,2 раза.

В Ленинградской области снижение суммарной заболеваемости ОРИ и гриппом на второй неделе составило 41,5%. Доля гриппа в структуре инфекций в регионе достигла 4,5%. Среди циркулирующих вирусов превалируют риновирусы, SARS-CoV-2 и аденовирусы. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в области снизилась на 14%.

Представители Роспотребнадзора рекомендуют чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать поверхности и гаджеты, а также избегать контактов с людьми, имеющими признаки заболевания.