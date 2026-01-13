У деревни Лопухинка установят охранную зону для радоновых источников

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил создание охранной зоны для памятника природы «Радоновые источники и озера у деревни Лопухинка». Новый режим призван защитить уникальный природный комплекс в Ломоносовском районе от негативного воздействия хозяйственной деятельности.

В пресс-службе Комитета по природным ресурсам Ленинградской области сообщили, что подписание постановления устанавливает строгие ограничения на прилегающих территориях и водных объектах. На территории памятника природы теперь запрещены строительство и реконструкция объектов. Исключение составляют случаи, когда работы проводятся в границах населенных пунктов или на землях для личного подсобного хозяйства.

В охранной зоне также запрещено ведение геологоразведочных работ, добыча полезных ископаемых, сплошные рубки леса, захламление территории отходами, а также загрязнение почвы, водных объектов и атмосферного воздуха.

В ведомстве подчеркнули, что создание охранной зоны не влечет за собой изъятие земельных участков у их собственников и пользователей.