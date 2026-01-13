В Ленобласти завершили строительство ключевых объектов водоснабжения

В Ленинградской области завершено строительство ключевых объектов водоснабжения. Данные работы стали частью комплексной модернизации коммунальной инфраструктуры региона.

В 2025 году коммунальный блок региона завершил строительство ключевых объектов по федеральному проекту «Чистая вода» и усилил капитальный ремонт сетей и сооружений. Специалисты также запустили модернизацию объектов по новым федеральным инструментам.

Кроме того, была собрана «системная база», включающая обследования, инвентаризацию и модели, которые необходимы для снижения аварийности. Еще одной задачей стал переход от «ремонтов по факту» к управлению системой.

Для этого были проведены технические обследования централизованных систем в районах, подготовлена электронная гидравлическая модель и разработаны инвестиционные программы.

Параллельно в регионе внедряют модульные решения. Представители администрации подчеркнули, что сейчас в работе находятся 32 объекта, включая станции водоподготовки и очистки сточных вод.

По словам вице-губернатора Ленинградской области Евгения Барановского, эти меры представляют собой старт системной борьбы с водопотерями. Ключевыми целями являются визуализация утечек, их оперативное обнаружение и плановая замена слабых участков сетей для того, чтобы качество воды и надежность ее подачи стали нормой для всей территории области.