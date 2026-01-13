Три человека пострадали в авариях на дорогах Ленобласти за 24 часа

На дорогах Ленинградской области за минувшие сутки произошло 171 дорожно-транспортное происшествие.

По данным Управления Госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, за минувшие сутки на территории региона было зарегистрировано 171 дорожно-транспортное происшествие. В результате трех происшествий травмы получили три человека, включая одного ребенка.

В Санкт-Петербурге за аналогичный отчетный период произошло 665 дорожных инцидентов. Восемь из них имели последствия в виде причинения вреда здоровью. Общее количество пострадавших в городских авариях составило восемь человек.

Правоохранители отметили, что за указанные сутки на дорогах как Санкт-Петербурга, так и Ленинградской области не было зафиксировано дорожно-транспортных происшествий с летальным исходом.