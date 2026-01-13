Россиянам рассказали о судьбе пенсионных накоплений после смерти

Большинство накопленных за трудовую жизнь средств в российской пенсионной системе, а именно страховая часть, не наследуется. После смерти гражданина невыплаченные суммы остаются в распоряжении государства.

В российской пенсионной системе страховая пенсия большинства граждан не копится на персональном счете, а формируется из так называемого «общего котла». Это значит, что в случае смерти человека все невыплаченные ему средства остаются в распоряжении государства и не переходят наследникам.

Право на наследование имеет только накопительная часть пенсии. Она формировалась у ограниченного круга лиц, в основном у тех, кто работал в период с 2002 по 2014 год.

В отличие от этой модели, во многих зарубежных странах пенсионные накопления считаются частной собственностью и полностью передаются наследникам — супругу, детям или внукам.

Такая практика вызывает дискуссии о справедливости действующего в России порядка, когда результаты десятилетий труда могут не достаться семье.