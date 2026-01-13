Татьяну Тылевич наградили почетным знаком «За заслуги перед Петербургом»

Генеральный директор Императорского фарфорового завода Татьяна Тылевич в день своего юбилея была награждена Почетным знаком «За заслуги перед Санкт-Петербургом».

Награду от имени городского правительства вручил вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков 13 января.

В своем Telegram-канале он отметил, что под руководством Татьяны Тылевич Императорский фарфоровый завод вышел в активную фазу развития. По словам Полякова, изделия предприятия украшают музейные собрания и стали неотъемлемой частью культурного кода Санкт-Петербурга.

Безупречная продукция завода является одной из визитных карточек города и предметом гордости его жителей, а также всех граждан страны, подчеркнул вице-губернатор.

В своем поздравлении вице-губернатор пожелал Татьяне Александровне Тылевич крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в управлении предприятием.