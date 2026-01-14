За новогодние праздники пассажиры совершили более 34 млн поездок в Петербурге

Жители Санкт-Петербурга совершили свыше 34 миллионов поездок на общественном транспорте в период новогодних праздников.

Самым популярным видом транспорта стали автобусы, которыми воспользовались 14,4 миллиона раз. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков.

По его словам, метрополитен с показателем в 14,3 миллиона поездок практически не уступил лидеру. Пригородными электропоездами за каникулы воспользовались более двух миллионов человек.

Отдельно в своем Telegram-канале Поляков отметил популярность тематических ретропоездов, в путешествие на которых отправились 19 тысяч пассажиров.

Аэропорт Пулково за этот период обслужил порядка 706 тысяч пассажиров. Вице-губернатор Петербурга добавил, что городская транспортная система работала в усиленном режиме, чтобы обеспечить комфортное и безопасное передвижение для жителей и гостей города во время праздников.