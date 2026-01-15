В Петербурге спасатели почти две недели пытаются вызволить кота из дымохода

Почти две недели продолжаются попытки спасти рыжего кота, застрявшего в дымоходе исторического дома на улице Чайковского в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает добровольческая служба спасения животных «Кошкиспас». По данным активистов, кот, которого принесли на временную передержку, укрылся в дымоходе камина в квартире дома 1897 года постройки примерно 29 декабря 2025 года. Первый выезд спасателей на адрес состоялся 3 января.

Специалисты неоднократно пытались извлечь животное через крышу, используя приманки, корм и игрушки. Однако после многочасовых попыток кот не пошел на контакт и ушел в соседнюю вентиляционную шахту.

Во время последнего визита, как отмечают спасатели, кот отказался встречаться, поэтому им пришлось оставить свежий корм в шахте и ловушке, размещая их, балансируя на высокой мебели. Работы по вызволению животного продолжаются.