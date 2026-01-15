ФНПР разрешила не выходить на работу во время снегопадов

Работники вправе не выходить на работу во время чрезвычайных ситуаций, таких как сильные снегопады, пожары или землетрясения, предварительно уведомив об этом работодателя. Такое разъяснение дал главный технический инспектор труда Федерации независимых профсоюзов России Алексей Безюков.

По его словам, подтверждением сложных погодных условий могут служить официальные данные метеослужб, сообщения дорожных и транспортных организаций, а также публикации в средствах массовой информации.

Безюков отметил, что, хотя трудовое законодательство не содержит четкого определения «уважительной причины» для отсутствия на рабочем месте, судебная практика, включая решения Верховного суда, как правило, встает на сторону работника в таких ситуациях, не позволяя работодателю уволить его за прогул, пишет РИА Новости.

Ранее в ряде регионов России была зафиксирована сложная погодная обстановка. Например, в Краснодарском крае и в Крыму в начале января выпало рекордное количество осадков, в московском регионе за сутки выпало 20% месячной нормы снега, а на Камчатке снежный буран, по прогнозам, продлится до конца недели.