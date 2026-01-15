В Ленобласти задержан начальник отдела энергонадзора по подозрению во взятках

Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержало начальника Тосненского отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора Олега Береснева.

Его подозревают в получении взятки в размере 3 миллионов рублей. По данным ведомства, деньги были получены за подписание актов ввода в эксплуатацию энергетических и теплоустановок. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба пресс-служба УФСБ по Петербургу и Ленобласти настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводится комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий.