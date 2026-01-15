В Петербурге и Ленобласти выросло число использования ИИ в работе в 2025 году

Санкт-Петербург и Ленинградская область показали рекордный рост применения технологий искусственного интеллекта в деловой сфере в 2025 году.

Как пишет «Невский проспект», интерес жителей региона к ИИ-ассистентам увеличился почти в девять раз. Помимо этого, инструменты для автоматического подведения итогов встреч стали использоваться в восемь раз чаще, а технологии шумоподавления — в семь раз.

Общее количество онлайн-встреч и вебинаров в регионе выросло почти вдвое, что позволило Северо-Западу войти в число самых активных деловых регионов России наряду с Москвой, Московской областью, Краснодарским краем и Татарстаном.