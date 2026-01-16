Ленобласть и Беларусь договорились о совместной патриотической работе

Ленинградская область и Республика Беларусь намерены развивать совместные проекты в сфере военно-патриотического воспитания. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе встречи в Доме правительства региона.
В переговорах приняли участие вице-губернатор Ленинградской области Олег Малащенко и заместитель командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел Беларуси Дмитрий Микша, пишет «Невский проспект».
Стороны договорились о совместной организации мероприятий и лагерей для молодежи, развитии мемориальных проектов, а также оказании поддержки участникам специальной военной операции и их семьям. Главной целью сотрудничества заявлено создание единого воспитательного пространства.