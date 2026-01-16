Ленобласть внедрит цифровые технологии для контроля за землями и животными

Ленинградская область расширит применение цифровых технологий для мониторинга использования сельскохозяйственных земель и ветеринарного надзора.

Соответствующие договоренности были достигнуты на встрече губернатора региона Александра Дрозденко с руководителем Северо-Западного управления Россельхознадзора Олегом Емцевым, пишет allnw.ru.

В рамках совместной работы для контроля за земельными участками планируется использовать мобильные приложения и беспилотные летательные аппараты. Эти инструменты позволят оперативно выявлять несанкционированные свалки и очаги распространения борщевика Сосновского. В отношении владельцев, не исполняющих обязанности по содержанию земель, уже начата процедура их изъятия.

В сфере ветеринарии основной задачей станет синхронизация цифровых систем учета между региональными и федеральными структурами. Это должно повысить эффективность надзора и помочь в предотвращении вспышек заболеваний среди животных.