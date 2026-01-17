Комитеты правительства Ленобласти переедут в исторические особняки Гатчины

Четыре комитета правительства Ленинградской области переедут в исторические особняки XIX века в центре Гатчины.

Решение об использовании памятников архитектуры под офисы региональной власти утвердил губернатор Александр Дрозденко. Для размещения структур правительства Ленинградской области выбраны семь зданий, являющихся объектами культурного наследия.

В их числе деревянные особняки XIX века, известные как «Дом Ермиловой», «Дом протопопа Васильева», «Дом Дьяконова», «Дом Шершовой», «Дом Корукова», «Гостиница купцов Веревкиных» и «Ансамбль госпитального города». Все они расположены вдоль улицы Чкалова. Об этом сообщили пресс-конференции в конце прошлого года глава местного муниципалитета Людмила Нещадим

Переезд коснется комитетов по культуре и туризму, сохранению культурного наследия, молодежной политике, а также комитета по физической культуре и спорту.

Ранее эти здания рассматривались для передачи некоммерческим организациям или для административных нужд, однако в итоге было принято решение разместить в них именно региональные исполнительные органы.