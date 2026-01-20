Астрономы ищут признаки жизни в атмосферах экзопланет

Поиск жизни за пределами Земли — одна из самых амбициозных задач современной науки. Благодаря открытию тысяч экзопланет ученые получили возможность изучать условия на далеких мирах. Ключевым методом в этом поиске стал анализ состава их атмосфер с помощью спектроскопии.

Принцип спектроскопии: «штрихкоды» молекул

Каждое химическое соединение в атмосфере планеты оставляет уникальный след в свете, проходящем через нее, — своеобразный спектральный «штрихкод». Улавливая этот свет с помощью мощных телескопов, астрономы могут расшифровать, какие молекулы присутствуют в атмосфере, пишет The Conversation. Этот метод требует, чтобы планета проходила перед своей звездой (транзитом) с точки зрения земного наблюдателя.

Роль телескопа Джеймса Уэбба

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST), работающий в инфракрасном диапазоне, стал революционным инструментом для таких исследований. Он уже обнаружил в атмосферах экзопланет простые молекулы: воду, углекислый газ, метан. Однако анализ данных сложен и часто приводит к разным интерпретациям одних и тех же наблюдений разными научными группами.

Биосигнатуры и случай K2-18b

Особый интерес представляют так называемые биосигнатуры — молекулы, которые на Земле связаны с биологической активностью. В 2025 году появилось сенсационное заявление об обнаружении диметилсульфида (DMS) в атмосфере субнептуна K2-18b. На Земле DMS производится морским фитопланктоном. Если бы наличие этой молекулы подтвердилось, это могло бы указывать на возможную биологическую активность на планете-океане.

Однако последующие независимые исследования, в частности работа ученых из Университета Аризоны, поставили это открытие под сомнение. Было показано, что при использовании альтернативных спектральных моделей данные можно объяснить без присутствия DMS. Этот случай наглядно демонстрирует сложность однозначной интерпретации сигналов и необходимость перекрестной проверки.

Трудности и будущие миссии

Обнаружение атмосфер у планет земного типа с помощью JWST остается чрезвычайно сложной задачей из-за их малых размеров. Однако будущее выглядит многообещающим. Запланированные миссии, такие как космический телескоп «Нэнси Грейс Роман» и гигантские наземные обсерватории (ELT, TMT), будут обладать значительно более высокой чувствительностью.

Они смогут детально изучать атмосферы каменистых планет в обитаемых зонах своих звезд, целенаправленно ища комбинации газов, которые с высокой вероятностью указывают на биологические процессы, такие как одновременное присутствие кислорода и метана.

Таким образом, современная астрономия приблизилась к возможности не только находить далекие миры, но и искать на них химические следы, которые могут указывать на существование жизни. Хотя путь к однозначным выводам долог и требует новых инструментов и методов, сама возможность такого поиска знаменует новую эру в науке.