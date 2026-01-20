В Москве задержали свыше 50 человек во время проверки хостела

В одном из хостелов на юго-западе Москвы прошла масштабная проверка, по итогам которой задержали более чем 50 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии. Рейд проводили бойцы ОМОН «Авангард» совместно с сотрудниками военного следственного управления Следственного комитета России и МВД России. В ходе проверки были выявлены нарушения миграционного законодательства, пишет «Москва.ру».

Все задержанные доставлены в отделы полиции для дальнейшего разбирательства. В Росгвардии уточнили, что их планируется привлечь к административной ответственности в установленном законом порядке.