В Ленобласти подписали соглашение о рекордных инвестициях в газификацию

Правительство Ленинградской области и ПАО «Газпром» заключили новое соглашение о сотрудничестве на период с 2026 по 2030 год.

Документ подписали губернатор Александр Дрозденко и председатель правления компании Алексей Миллер, пишет allnw.ru.

Соглашение предусматривает инвестиции в размере 34,5 миллиарда рублей в строительство газопроводной инфраструктуры региона. Дрозденко назвал этот объем беспрецедентным для программ газификации.

В рамках соглашения планируется газифицировать 366 населенных пунктов Ленинградской области. Ожидается, что годовое потребление газа в регионе вырастет до 11 миллиардов кубометров.

Со своей стороны, областные власти предусматривают меры поддержки, включая субсидии для жителей при подключении к газовым сетям. Также до 2030 года планируется ввести в эксплуатацию 81 новую котельную.