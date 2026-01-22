В Ленобласти запустили программу бесплатного НИПТ

Для беременных женщин с повышенным риском по хромосомным аномалиям плода выделили около тысячи квот на бесплатное неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ).

Как сообщили в Комитете по здравоохранению Ленобласти, на текущий год для НИПТ выделено около тысячи квот. По словам председателя Комитета Александра Жаркова, данный метод является безопасным и обладает высокой точностью. Это особенно важно для пациенток с противопоказаниями к традиционным инвазивным методам диагностики.

Услуга состоит из нескольких этапов. После скрининга в Ленинградской областной клинической больнице врач-акушер-гинеколог или генетик выдает направление на НИПТ. Следующий шаг — забор крови у будущей матери. Образцы направляют на сложный генетический анализ в Институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта. Результаты исследования становятся известны в течение 21 дня, сообщает «Невский проспект».

Программа призвана повысить доступность современных методов ранней диагностики для жительниц региона и способствовать своевременному выявлению возможных патологий.