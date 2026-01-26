Ученые обнаружили сходство кометы 3I/ATLAS с объектами Солнечной системы

Международная группа астрономов представила результаты нового исследования межзвездного объекта 3I/ATLAS. Ученые обнаружили, что его поведение после сближения с Солнцем удивительно похоже на динамику обычных комет Солнечной системы.

Результаты спектрального анализа и их значение

Исследование кометы было проведено под руководством Виллема Худенгема из Университета Гавайских островов. Ученые смогли собрать информацию на основе данных спектрометра KCWI, установленного на 10-метровом телескопе Keck II.

Наблюдения астрономы вели сразу после прохождения объектом перигелия — точки максимального сближения со светилом. Ученые зафиксировали, что под воздействием солнечного тепла выбросы вещества из 3I/ATLAS увеличились в семь раз. Спектральный анализ шлейфа также показал серьезные колебания концентрации таких никеля и железа, а также ряда органических молекул.

Ключевым выводом исследования стало то, что динамика всех этих изменений полностью соответствует поведению типичных комет, сформировавшихся в нашей планетарной системе. Это подтверждает гипотезу об универсальности процессов, происходящих при образовании малых небесных тел в разных звездных системах.

Контраст с предыдущими наблюдениями аномалий

Новые данные о химическом сходстве вступают в определенный контраст с ранее зафиксированными уникальными характеристиками 3I/ATLAS, которые заставили ученых усомниться в стандартной классификации.

Во время редкого противостояния 22 января 2026 года были выявлены экстремально низкое альбедо объекта (около 0.02), делающее его одним из самых темных тел в наблюдаемой Вселенной. Также ученые обнаружили и аномальную ориентацию пылевого хвоста, направленного не от Солнца, как у комет, а под отрицательным углом к вектору скорости.

Астроном Дрю Досс предположил, что это может объясняться выбросом аномально крупных частиц пыли, структура которых была изменена миллиардами лет воздействия галактических космических лучей.

Таким образом, объект демонстрирует парадоксальное сочетание свойств: привычную для комет химическую активность и необычные физические характеристики, возможно, приобретенные в ходе долгого межзвездного путешествия.

Дискуссии среди ученых

Открытие международной группы предоставляет важный аргумент в продолжающуюся дискуссию о природе межзвёздных объектов. С одной стороны, сходство химического состава и реакции на солнечное излучение подтверждает, что общие законы физики и химии действуют одинаково в разных частях Галактики, формируя схожие по составу тела.

В научном сообществе сохраняются разногласия. Часть экспертов, включая представителей NASA, настаивает на создании для объекта принципиально новой классификации. В то же время новые данные о химическом составе возвращают дискуссию в более традиционное русло.