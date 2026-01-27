Василеостровский трамвайный парк вспоминает свою блокадную историю

В день 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда в подразделениях СПб ГУП «Горэлектротранс» прошли памятные мероприятия. Они были посвящены истории блокадного трамвая и его работников.

Акции состоялись в разных районах Северной столицы, связанных с историей блокадного трамвая. Так, на проспекте Стачек у памятника Блокадному трамваю собрались ветераны, школьники, представители Трамвайного парка № 8, руководство предприятия и администрации Кировского района.

На встрече выступила ветеран СПб ГУП «Горэлектротранс» Лиза Ароновна Петровская, начавшая работать в 1961 году. Она поделилась воспоминаниями о своих наставниках, которые пережили блокаду Ленинграда.

В Василеостровском трамвайном парке состоялась встреча с почетным гостем Константином Шпиллером. Участники церемонии возложили цветы к расположенной рядом мемориальной доске, посвященной подвигу трамвайщиков в годы блокады. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс»

Представители транспортного ведомства добавили, что именно из Василеостровского парка 15 апреля 1942 года после зимнего перерыва вновь вышли на маршруты пассажирские трамваи. Их движение удалось восстановить, несмотря на острую нехватку электроэнергии в осажденном городе.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в своем Telegram-канале назвал 27 января 1944 года символом торжества жизни, мужества и духовной мощи народа. Он сообщил, что в память о подвиге жителей и защитников города были возложены цветы к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев».

По его словам, подвиг ленинградцев, выстоявших в нечеловеческих условиях, навсегда останется в памяти и истории страны.