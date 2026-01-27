В Петербурге показали альбом с редкими кадрами Дороги жизни

В Санкт-Петербурге открылась выставка «Дорога жизни. Потерянный альбом» с ранее неизвестными фотографиями легендарной ледовой трассы. Экспозиция приурочена к 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Церемония открытия прошла в Экспозиционно-просветительском центре истории автотранспорта на территории Автобусного парка № 1. Именно с этого места в блокадную зиму начинался путь автобусов по Дороге жизни. В мероприятии приняли участие вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков, врио председателя Комитета по транспорту Петербурга Дмитрий Ваньчков, генеральный директор СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Андрей Лызин и директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

Основу выставки составляют фотографии, сделанные зимой 1941–1942 годов командиром взвода Николаем Зубцовым. Его альбом был обнаружен в 2025 году коллекционером Андреем Шабановым.

В пресс-службе Комтранса назвали находку архива событием огромной исторической значимости. Снимки сохраняют память о подвиге водителей и дорожников, которые под обстрелами обеспечивали жизнь осажденного города. Уникальные свидетельства теперь хранятся в «Пассажиравтотрансе». Именно это предприятие является наследником тех самых блокадных автоколонн.

На снимках запечатлены будни ледовой трассы: колонны грузовиков, работа на талой воде, снегоочистительная техника и эвакуация застрявших машин. Каждый кадр напоминает о ежедневном подвиге, который совершали под артиллерийскими обстрелами и воздушными налетами.