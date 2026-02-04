Онкобольная россиянка рассказала о борьбе с двумя случаями рака

Пережившая онкологию жительница Челябинска рассказала о своем опыте борьбы с болезнью и ошибке в диагностике.

В 2021 году у 64-летней женщины диагностировали вторую стадию рака груди. Ей провели операцию, удалив опухоль и 18 лимфоузлов, после чего последовал курс из 16 сеансов лучевой терапии. Гистологический анализ показал отсутствие метастазов. После процедур врачей у нее наступила трехлетняя ремиссия, сообщает «ФедералПресс».

Однако в канун 2025 года при плановом УЗИ в районной больнице врач сообщила о двух подозрительных пятнах во второй груди, предположив метастазы. Этот диагноз вызвал у пациентки сильнейший стресс. По настоянию дочерей женщина прошла повторное обследование в областной больнице Челябинска, где ее лечили ранее.

Врач-маммолог лично провела УЗИ и маммографию, которые не подтвердили наличие новых опухолей. Специалист объяснила ошибку устаревшим оборудованием в районном медучреждении.

На данный момент женщина продолжает наблюдаться у врачей и принимать поддерживающие препараты. Она советует другим онкобольным не отчаиваться, не доверять случайным советам и полностью полагаться на профессиональных медиков, подчеркивая, что у каждого организма индивидуальная реакция на лечение.