Продюсер Рудченко оценил шансы Долиной вернуть любовь фанатов после скандалов

Планы народной артистки Ларисы Долиной на радикальное изменение имиджа и репертуара вряд ли позволят восстановить пошатнувшуюся репутацию.

Оценка ситуации после скандалов

Продюсер Павел Рудченко в беседе с aif.ru прокомментировал намерения Ларисы Долиной изменить сценический образ и творческое направление. По его мнению, время для эффективных репутационных шагов уже упущено.

Рудченко заявил, что ни смена имиджа, ни творческие коллаборации не смогут вернуть прежнее отношение зрителей. Он указал, что публика уже сформировала представление о жизненных приоритетах артистки на фоне громких скандалов.

Сообщения о готовности Ларисы Долиной к изменениям ранее распространял менеджер артистки Сергей Пудовкин. Эти планы обсуждают в контексте общего снижения интереса к ее сольным выступлениям в столице. В начале 2026 года в Москве отменили два ее крупных концерта.

Оставшиеся московские шоу, а также концерт в Санкт-Петербурге, перенесли на осень. Эксперты связывают это решение с недостаточным спросом на билеты.

Концертная стратегия

Гастрольный график Ларисы Долиной на 2026 год остается насыщенным. С февраля по ноябрь запланировано 21 выступление. Однако их структура претерпела изменения. Большая часть расписания теперь занимают не сольные концерты, а участие в сборных мероприятиях и театральных проектах.

Также шесть выступлений запланированы в рамках тематических концертов, посвященных, например, юбилею Людмилы Гурченко или Международному женскому дню. В таких форматах доход распределяется между всеми участниками, что обычно означает меньший индивидуальный гонорар по сравнению с сольным вечером.

Еще шесть событий связаны с работой в Театре на Таганке. Певица задействована в спектакле «Фигаро» и в мюзикле «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит». Сольные выступления в московских клубах и барах, которые также присутствуют в графике, рассчитаны на камерную аудиторию. Согласно афише, вместимость этих площадок составляет от 91 до 187 зрителей. Средняя цена билета на такие мероприятия варьируется в диапазоне от 9,5 до 14 тысяч рублей.

Изменение регистрации

На фоне этих изменений произошло и формальное изменение места регистрации артистки. После вступления в силу решения Мосгорсуда о выселении из квартиры в районе Хамовники Лариса Долина была снята с регистрационного учета по прежнему адресу.

Данные из реестра указывают, что 25 декабря 2025 года певица зарегистрирована по новому адресу — в двухкомнатной квартире в районе Лефортово.