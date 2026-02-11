Колесов сообщил петербуржцам о приближении циклона с южной Балтики

Жителям Санкт-Петербурга рассказали о приближении циклона, который принесет в город сильный снегопад в субботу. До этого в городе сохранится пасмурная погода с морозами.

По информации начальника Гидрометцентра Петербурга Александра Колесова, на данный момент в регионе сохраняется пасмурная погода с периодическим выпадением небольшого, пушистого снега.

Температура воздуха в городе составляет -7…-8 градусов, а в южных районах может опускаться до -10 градусов. При этом в южных районах Ленинградской области термометры опускаются до отметки в -21 градуса, добавил метеоролог в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что 11 февраля ожидается некоторое похолодание. В ближайшие дни возможны прояснения, в связи с чем дневные температуры будут держаться в районе -7…-9 градусов, а ночные опустятся до -10…-15 градусов.

Также Колесов рассказал о приближении циклона с южной Балтики. По его словам, этот атмосферный фронт принесет в субботу сильный снегопад, который затронет не только юг области, но и Санкт-Петербург.