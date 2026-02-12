Как получить повышенные выплаты за рождение ребенка в феврале 2026 года

С 1 февраля 2026 года в России проиндексированы на 5,6% единовременные пособия при рождении ребенка, материнский капитал и ряд других социальных выплат семьям с детьми. Также правительство запускает в трех регионах эксперимент по дополнительной проверке доходов заявителей на единое пособие.

Индексация выплат

Социальный фонд России с 1 февраля повысил размеры большинства детских пособий. Коэффициент индексации составил 5,6%. Единовременное пособие при рождении ребенка теперь составляет 28,5 тысячи рублей. Эта же сумма выплачивается при передаче ребенка на воспитание в семью.

При усыновлении ребенка-инвалида, детей старше семи лет или братьев с сестрами размер пособия увеличен до 217,4 тысячи рублей. Материнский капитал на первого ребенка вырос до 728,9 тысячи рублей.

На второго ребенка, если семья не получала выплату на первенца, теперь положено 963,2 тысячи рублей. При наличии сертификата на первого ребенка доплата за второго составляет 234,3 тысячи рублей. Остаток средств материнского капитала также проиндексирован на 5,6%. Пособие по беременности и родам для работающих женщин рассчитывается исходя из среднего заработка, но ограничено максимальными лимитами.

В 2026 году наибольшая сумма при стандартном отпуске в 140 дней составляет 955,8 тысячи рублей, при многоплодной беременности сумма достигает отметки в 1,32 миллиона рублей. Минимальные выплаты получат женщины с трудовым стажем менее полугода — им пособие начислят исходя из МРОТ.

Единое пособие

Единое пособие для беременных и семей с детьми до 17 лет назначается при соблюдении трех основных условий: среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума, имущество укладывается в утвержденный перечень, наличие трудового дохода или уважительной причины для его отсутствия. Размер выплаты варьируется от 50 до 100% прожиточного минимума в зависимости от степени нуждаемости.

В 2026 году средний размер пособия на детей составит от 9,1 до 18,3 тысячи рублей в месяц, беременным женщинам — от 10,3 до 20,6 тысячи рублей. С 2026 года правительство инициировало эксперимент в Московской области, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Там при назначении единого пособия будут анализироваться поступления на банковские счета и вклады семьи. Если сумма поступлений превысит 200% совокупного годового дохода семьи, в выплате откажут. При успешных результатах практику распространят на всю страну.

Пособие по уходу

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет могут получать не только матери, но и отцы, бабушки, дедушки, другие родственники или опекуны, которые фактически ухаживают за ребенком. Для работающих граждан сумма выплаты составляет 40% от среднего заработка за два предшествующих года.

С февраля 2026 года минимальное пособие находится на уровне 10,8 тысячи рублей в месяц, максимальное — 83 тысячи рублей. Право на выплату сохраняется даже при досрочном выходе на работу.

Неработающие родители могут получать пособие только в минимальном размере и при условии, что не состоят на учете по безработице.