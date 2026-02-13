За год борщевой набор подешевел на 27%

Стоимость борщевого набора в российских торговых сетях в январе 2026 года снизилась на 27% по сравнению с показателем прошлого года. Наибольшую динамику продемонстрировали капуста и картофель.

По данным Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли, стоимость 19 из 25 позиций перечня социально значимых товаров уменьшилась в годовом выражении. Наибольшее падение зафиксировано на рис, который подешевел на 39%, сообщает «ФедералПресс».

Цены на соль упали на четверть, сливочное масло на 22%, яйца на 20%. Также подешевели сахар, мука, говядина, вермишель, молоко, баранина, свинина и подсолнечное масло. Пшено и хлеб показали небольшую динамику.

При сравнении января и декабря 2025 года минимальные цены в среднем снизились на 0,6%. В ассоциации отметили сезонный рост стоимости овощей борщевого набора в начале года. Чтобы сдержать цены сети направляли собственные средства. На килограмм моркови первой цены инвестировали около пяти рублей, на капусту почти четыре рубля, на свеклу два рубля.