Петербуржцы заплатили почти 5 млн рублей штрафов за распитие алкоголя на улицах

Приставы взыскали с горожан почти пять миллионов рублей штрафов за распитие алкоголя в общественных местах в 2025 году. Свыше девяти тысяч жителей города принудительно оплатили административные взыскания.

Судебные приставы Санкт-Петербурга подвели итоги взыскания административных штрафов за употребление спиртных напитков и наркотических средств в общественных местах. Всего в 2025 году было возбуждено свыше 16 тысяч исполнительных производств в отношении петербуржцев, привлеченных полицией к ответственности по статье за распитие алкогольной продукции в неположенных местах.

В принудительном порядке девять тысяч нарушителей погасили штрафы на общую сумму почти шесть миллионов рублей. Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Выборгском, Калининском, Кировском и Приморском районах города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

Кроме того, 55 жителей Северной столицы в прошлом году привлекались к ответственности по статье за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Чаще всего такие нарушения допускали жители Центрального, Выборгского и Курортного районов.