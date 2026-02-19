Минфин предложил ввести налог на теневые заработки мигрантов

Министерство финансов подготовило поправки, ужесточающие экономические условия пребывания трудовых мигрантов из безвизовых стран. Документы расширяют круг плательщиков фиксированного авансового платежа по НДФЛ и вводят дополнительные выплаты за иждивенцев.

Правительство 19 февраля рассмотрит пакет поправок к закону «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и Налоговому кодексу, подготовленный Минфином. Документы разработаны по поручению президента России Владимира Путина и могут вступить в силу с 2027 года. Изменения ужесточают экономические условия для трудовых мигрантов, прибывающих из безвизовых стран.

Поправки расширяют перечень иностранцев, обязанных уплачивать фиксированный авансовый платеж по НДФЛ за патент. В эту категорию планируется включить временно и постоянно проживающих в стране мигрантов, работающих у физических лиц для личных и домашних нужд.

Как пишет «Коммерсант», для обладателей патента с несовершеннолетними детьми или иными иждивенцами предусмотрена дополнительная выплата в размере 50% от собственного платежа за каждого члена семьи. По достижении 18 лет дети мигрантов должны будут самостоятельно оформить патент либо покинуть страну при отсутствии иных законных оснований для проживания.

Базовый размер ежемесячного платежа составляет 1,2 тысячи рублей, который умножается на установленные коэффициенты. В Москве итоговая сумма достигает десяти тысяч рублей в месяц. В регионах размер выплаты колеблется от 3,4 тысячи до 27,3 тысячи рублей в зависимости от субъекта федерации.

Законопроект также предусматривает усиление межведомственного обмена данными между МВД и Федеральной налоговой службой. Для продления патента мигрант обязан подтвердить официальный доход не ниже прожиточного минимума, установленного в регионе, с учетом себя и членов семьи. Налоговые органы будут ежеквартально передавать сведения о доходах иностранных граждан в Министерство внутренних дел.