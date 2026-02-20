Исследование Авито: Петербуржцы поставили спорт во главу угла в новом году

Аналитики Авито Услуг и Авито Рекламы выяснили, какие привычки жители Санкт-Петербурга планируют привить себе в 2026 году. Согласно опросу 10 тысяч россиян, результаты которого поступили в редакцию, 77% горожан намерены изменить образ жизни к лучшему, причём женщины демонстрируют более высокую готовность к переменам (84% против 76% у мужчин).

Наибольшее число петербуржцев (70%) хотят добавить в распорядок дня регулярные занятия спортом: женщины выбирают это направление чаще мужчин (67% против 59%). Почти половина опрошенных (46%) планируют всерьёз заняться учётом личных расходов и финансовым планированием, а 41% намерены уделять больше внимания ментальному здоровью — здесь доля женщин также выше (39% против 31%). Кроме того, 40% респондентов ставят перед собой цель повысить самоорганизацию и научиться управлять временем, а 39% — больше читать. Развитие профессиональных навыков оказалось в приоритете у 32% мужчин и 26% женщин, сообщили в пресс-службе Авито.

Главным стимулом для внедрения привычек 68% назвали заботу о здоровье (среди женщин — 71%, среди мужчин — 59%). Ещё 53% движет стремление к личностному росту, а 38% хотят увеличить доход или продвинуться по карьерной лестнице.

Самостоятельное обучение остаётся основным методом: 74% петербуржцев осваивают новое на практике, 56% обращаются к бесплатным видео, статьям и подкастам, 33% записываются на онлайн-курсы, а 24% используют специальные мобильные приложения. Самыми серьёзными барьерами на пути к изменениям стали усталость (49%), дефицит времени (37%) и падение мотивации (25%). Женщины чаще жалуются на перегрузку — 46% против 38% у мужчин.

Директор Авито Рекламы Яков Пейсахзон обратил внимание на то, что интерес к товарам и услугам, помогающим выработать привычки, становится всё более осознанным. Исследование показало, что 68% респондентов испытывают влияние онлайн-рекламы: 12% считают её сильным мотиватором, 21% время от времени меняют образ жизни под её воздействием, а 35% задумываются о переменах после просмотра рекламных материалов.