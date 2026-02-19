Размер единовременной выплаты участникам СВО из Петербурга вырос до 4 млн рублей

«Теперь петербуржцы, заключившие контракт с Министерством обороны и отправляющиеся в зону СВО, будут получать суммарно 4 миллиона рублей.

На мой взгляд, это достойная сумма. Наши бойцы, сегодня сражающиеся в зоне СВО, должны иметь все возможности и условия для достойной жизни. Такая сумма является неплохим подспорьем, например, в решении жилищного вопроса. Нужно особенно отметить, что сегодня все больше наших граждан отправляется участвовать в Специальной военной операции, и поток добровольцев постоянен и стабилен.

Сегодня для участников СВО в городе и на федеральном уровне представлен большой набор мер социальной поддержки, призванных с самого заключения контракта поддерживать бойца и его семью, а по возвращении помочь вернуться в общество и найти достойную работу на благо Родины».