В Петербурге расширят систему оплаты проезда в электричках по геолокации

В Санкт-Петербурге в 2026 году планируют расширить систему оплаты проезда в пригородных электричках по геолокации на все направления. Технология позволяет покупать билеты в один клик через мобильное приложение уже работает на маршруте «Витебский вокзал – Павловск».

Северо-Западная пригородная пассажирская компания планирует расширить географию действия системы оплаты проезда по геолокации в 2026 году. Пилотный проект стартовал 30 ноября 2025 года на маршруте «Витебский вокзал – Павловск». Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

По данным транспортного ведомства, мобильным приложением для оплаты проезда воспользовались свыше 150 пассажиров. В течение года технология появится на направлениях от Московского, Финляндского и Балтийского вокзалов до границ города.

Цифровой сервис позволяет пассажирам строить маршрут, вносить данные, выбирать способ оплаты и оформлять билет онлайн. С ним пассажиры смогут покупать разовые проездные без очередей в кассу. Оплату по геолокации планируют запустить в мобильном приложении «Подорожник» для наземного транспорта в 2026 году, а в будущем и на железной дороге. При таком способе не нужно прикладывать телефон к валидаторам. Кроме того, в приложении появится возможность приобретать льготные проездные билеты.

Первый заместитель председателя Комитета по транспорту Петербурга Дмитрий Ваньчков отметил, что Северная столица сохраняет позиции цифрового лидера транспортной отрасли. По итогам 2025 года доля электронных способов оплаты проезда достигла 98,8%. Самым востребованным способом остается карта «Подорожник», а число пользователей ее мобильной версии превысило 500 тысяч человек.

С 31 января 2026 года оплата по биометрии заработала на всех станциях метрополитена. В течение прошлого года тестировались решения различных поставщиков, выбрано оптимальное по надежности, скорости и удобству.

Специалисты интегрируют биометрическую систему с личным кабинетом пассажира, где можно будет подключать оплату, отслеживать историю поездок и проверять статус карты. Разработчики намерены повысить скорость оплаты до уровня банковских и транспортных карт.