Представитель Ларисы Долиной заявила в суде об опасениях певицы за свою жизнь

Представитель певицы Ларисы Долиной заявила в Московском областном суде, что артистка продолжает опасаться за свою жизнь и здоровье в связи с уголовным делом о мошенничестве с ее квартирой. Заявление прозвучало перед закрытым заседанием по рассмотрению апелляционных жалоб на приговор четырем фигурантам.

Заявление в суде и приговор фигурантам

В Московском областном суде состоялось заседание по рассмотрению апелляционных жалоб на приговор, вынесенный ранее Балашихинским городским судом Подмосковья. Перед тем как суд принял решение о закрытом характере слушаний, представитель Ларисы Долиной выступила с заявлением.

Она напомнила, что угрозы безопасности певицы уже фигурировали в материалах дела в суде первой инстанции, а также подчеркнула, что Долина по-прежнему испытывает опасения за свою жизнь и здоровье. В конце ноября 2025 года Балашихинский городской суд вынес приговор четырем фигурантам дела о мошенничестве в особо крупном размере.

По решению суда фигуранты уголовного дела о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной получили сроки от четырех до семи лет колонии. Одного из осужденных приговорили к семи годам колонии общего режима со штрафом в миллион рублей. Другой фигурант получил семь лет колонии особого режима и штраф 900 тысяч рублей. Третий проведет семь лет в колонии строгого режима и выплатит 900 тысяч рублей. Еще один обвиняемый приговорен к четырем годам общего режима и штрафу 900 тысяч рублей.

По версии следствия с апреля по июль 2024 года эти лица действуя в сговоре с неустановленными соучастниками обманным путем похитили у певицы более 175 миллионов рублей. Из-за мошеннических действий Долина лишилась квартиры в центре Москвы стоимостью свыше 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом банковских комиссий и расходов на сделку следствие оценило более чем в 317 миллионов рублей.

Обстоятельства потери квартиры

История с потерей недвижимости началась после того, как злоумышленники убедили Ларису Долину продать принадлежавшую ей пятикомнатную квартиру в престижном районе Хамовники. Вырученные от продажи средства были переданы мошенникам.

Позже Верховный суд признал право собственности на квартиру за покупательницей. Из-за опасений за безопасность певица живет в арендованном жилье, адрес которого не разглашают. С 25 декабря 2025 года ее официальная регистрация оформлена в другой квартире в районе Лефортово. Эту недвижимость в доме 1961 года постройки артистка купила около 20 лет назад, но никогда там не жила и переезжать не планирует.