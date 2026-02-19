В Петербурге прошло первое заседание Общественного совета при Комтрансе

На территории Санкт-Петербурга состоялось первое заседание Общественного совета при Комитете по транспорту, созданного в декабре 2025 года. Участники обсудили формирование рабочих групп, создание «дорожного патруля» и развитие пассажирского водного транспорта.

В Санкт-Петербурге прошло заседание Общественного совета при Комитете по транспорту. Новая общественная площадка создана для организации взаимодействия между органами власти и жителями города. Заседание открыл председатель Комтранса Денис Минкин.

Минкин отметил значимость работы Совета и его роль в формировании открытого диалога с гражданами. По его словам, Совет является реальным инструментом обратной связи от жителей Петербурга. В Комитете считают важным учитывать мнение горожан при принятии решений. Новая структура должна стать площадкой для профессионального обсуждения ключевых вопросов транспортной отрасли и выработки взвешенных решений.

На заседании стороны рассмотрели несколько стратегических направлений. Участники обсудили формирование рабочих групп и комиссий, включая определение их названий, состава и перечня вопросов для рассмотрения.

Также на мероприятии обсудили вопрос создания в Петербурге специализированной службы «дорожный патруль» для обеспечения бесперебойного движения транспорта и повышения безопасности. Кроме того, обсуждалась концепция развития пассажирского водного транспорта, текущее состояние рынка водных перевозок и перспективы развития причальной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Комтранса Петербурга.

Напомним, что Общественный совет при Комитете по транспорту создан в декабре 2025 года. Среди его ключевых задач — повышение уровня доверия граждан к деятельности госорганов, обеспечение прозрачности и открытости работы Комитета, а также анализ общественного мнения во всех сферах, входящих в его компетенцию.