Музей автотранспорта Ленинграда признан одним из лучших в Петербурге

Экспозиционно-просветительский центр истории автотранспорта Ленинграда вошел в топ-20 лучших музеев по версии «Яндекс Карт» и удостоен награды «Хорошее место 2026». Музей расположен на базе старейшего автобусного парка «Пассажиравтотранса».

Экспозиционно-просветительский центр истории автотранспорта Ленинграда признан одним из лучших музеев по версии пользователей «Яндекс Карт». Учреждение вошло в топ-20 и получило награду «Хорошее место 2026». Данная отметка присуждается организациям с наивысшим рейтингом по отзывам и оценкам посетителей.

В пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс» отметили, что для музея большая честь оказаться в числе лучших площадок вместе с Государственным Эрмитажем, крейсером «Авророй», Юсуповским дворцом на Мойке и Музеем Фаберже.

Напомним, что Центр открыт на базе старейшего автобусного парка «Пассажиравтотранса». Экспозиция включает уникальные образцы транспортной техники, коллекция постоянно пополняется. До конца февраля в музее можно посетить выставку «Дорога жизни. Потерянный альбом».