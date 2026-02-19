Австралийский уфолог Эллиот Грей связал комету 3I/ATLAS с шумерскими текстами

Австралийский уфолог Эллиот Грей заявил, что комета 3I/ATLAS может иметь искусственное происхождение. Исследователь связал небесное тело с шумерскими текстами, в которых говорится о возвращении «богов».

В социальных сетях Грей представил теорию о возможной связи кометы 3I/ATLAS с древними шумерскими текстами. По словам исследователя, в 2025 году во время раскопок шумерского города Ур в Ираке археологи обнаружили глиняную табличку с клинописью на архаичном языке. После расшифровки текста выяснилось, что в нем говорится о «трех огнях в небе», которые появятся «через семь поколений после великого потопа». В тексте также содержались небесные координаты, напоминающие звездную карту.

Грей сопоставил древние записи с современными астрономическими данными и обнаружил совпадение траектории кометы 3I/ATLAS с точкой в табличке. Дата максимального сближения кометы с Землей приходилась на период, который шумеры называли «временем пробуждения». Уфолог предположил, что комета может быть кораблем или зондом, оставленным древней цивилизацией миллионы лет назад.

Когда комета 3I/ATLAS вошла в орбиту Марса, телескопы зафиксировали аномальное излучение, которое влияло на электронику. Зонды, отправленные для изучения объекта, теряли связь за несколько тысяч километров. Один аппарат успел передать снимок, где на поверхности кометы виднелись ровные линии.

Исследователь отметил, что древние пришельцы оставили на Земле маяки, которые активирует сигнал с кометы.