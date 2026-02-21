Петербуржец задержан после тушения Вечного огня на Марсовом поле

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в тушении Вечного огня на Марсовом поле.

Сигнал о происшествии поступил в полицию Центрального района 18 февраля около полуночи. Неизвестные потушили пламя на мемориале, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В ведомстве уточнили, что, изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность подозреваемого. Около 23 часов один из посетителей парка залил Вечный огонь жидкостью из бутылки, после чего ушел с места происшествия вместе со знакомым.

Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243.4 УК РФ, предусматривающей ответственность за уничтожение, повреждение либо осквернение мемориальных сооружений.

На следующий день оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого у дома 3 по улице Бориса Шмелева. Им оказался 50-летний житель Красносельского района. В полиции отметили, что задержанный не смог объяснить мотивы своего поступка. В настоящее время он находится под стражей в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса.