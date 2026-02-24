Депутат Свинцов допустил блокировку Telegram в России

Мессенджер Telegram может быть немедленно заблокирован на территории России в случае доказанного содействия террористической деятельности.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с NEWS.ru прокомментировал возможные последствия расследования в отношении основателя Telegram Павла Дурова. По его словам, мессенджер может быть немедленно заблокирован в России, если будет доказано его содействие террористической деятельности.

Депутат отметил необходимость изучения структуры управления и владения компанией. По его словам, неизвестно, какой долей владеет Дуров и принимает ли он участие в управлении или эти функции выполняет независимый совет директоров.

Свинцов заявил, что при доказательствах сотрудничества с террористами ресурс заблокируют максимально быстро. Если деятельность компании признают террористической, транзакции через мессенджер могут счесть финансированием преступлений.

Ранее появилась информация о расследовании действий Павла Дурова по делу о пособничестве терроризму. Предпринимателю может грозить до 20 лет лишения свободы.