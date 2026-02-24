Петербуржцы в три раза чаще москвичей выбирают местное приложение для парковки

Аудитория приложения «Парковки Санкт-Петербурга» продолжает увеличиваться, тогда как рост популярности федерального сервиса «Парковки России» в Северной столице практически остановился.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что приложение «Парковки России» работает в Петербурге на протяжении четырех лет. За это время водители оплатили через него парковку больше 12,2 миллиона раз. Приложение запустили в Северной столице в феврале 2022 года при поддержке Минтранса России.

По данным пресс-службы ГКУ «АМПП», чаще всего приложением «Парковки России» для оплаты стоянок в Петербурге пользуются жители Москвы и Московской области. На их счету два миллиона парковочных сессий. Далее следуют водители из Краснодарского края с 74 тысячами сессий и Новгородской области с 52 тысячами.

Ликсутов отметил, что сервис хорошо зарекомендовал себя в Петербурге и востребован не только у местных жителей, но у приезжих из других регионов.

Однако по статистике Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, за 12 месяцев 2025 года жители и гости Северной столицы свыше 54 миллионов раз оплатили стоянку в зоне Единого городского парковочного пространства, что на восемь миллионов раз превышает показатель 2024 года.

Через мобильное приложение «Парковки Санкт-Петербурга» было проведено 35 миллионов транзакций или 65,2% от общего числа. На долю сервиса «Парковки России» пришлось 4,5 миллиона операций или 25,6%, Остальные платежи прошли через другие системы.