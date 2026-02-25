Пассажира метро оштрафовали за оскорбление сотрудника на станции «Спасская»

Прокуратура метрополитена Санкт-Петербурга привлекла к ответственности пассажира, оскорбившего работника подземки на станции «Спасская». Суд назначил правонарушителю штраф в размере трех тысяч рублей.

Сотрудники надзорного ведомства провели проверку по обращению инспектора Службы транспортной безопасности ГУП «Петербургский метрополитен». Было установлено, что 21 ноября 2025 года в вестибюле станции «Спасская» пассажир публично оскорбил сотрудника метрополитена.

По результатам проверки прокурор метрополитена возбудил в отношении нарушителя административное дело по статье об оскорблении. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере трех тысяч рублей.

Стоит отметить, что ранее Невский районный суд вынес приговор 20-летнему жителю Петербурга. Молодой человек напал на контролера-ревизора из ГКУ «Организатора перевозок». Злоумышленника приговорили к одному году лишения свободы условно.