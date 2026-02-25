Бывший дворецкий рассказал о скромном доме Эндрю в поместье Сандрингем

Бывший королевский дворецкий Грант Харролд рассказал о скромном доме, в котором после ареста поселился Эндрю Маунтбаттен-Виндзор. По его словам, пятиспальный коттедж Вуд-Фарм оказался далек от роскошных резиденций и удивил своей простотой.

Временное убежище Эндрю

Коттедж Вуд-Фарм расположен в поместье Сандрингем. Любимая резиденция принца Филиппа стала пристанищем для Эндрю Маунтбаттен-Виндзора после его ареста 19 февраля.

Для бывшего герцога Йоркского это лишь временное жилье, пока он ждет ремонта соседнего коттеджа Марш-Фарм. По информации Daily Mail, Эндрю не разделяет отцовской любви к этому дому и постоянно жалуется на условия.

Взгляд изнутри

Бывший королевский дворецкий Грант Харролд рассказал в беседе с The Mirror об особенностях особняка. По его словам, это пятикомнатный фермерский коттедж, полностью обновленный перед переездом принца Филиппа. Внутри гостиная, столовая, отдельная кухня, подсобное помещение и несколько гостевых комнат.

Харролд назвал жилье прекрасным и добротным, но подчеркнул его скромные размеры. Коттедж сильно уступает Букингемскому дворцу и Королевской ложе. Дворецкого удивил сад, который показался ему довольно простым.

Раньше Вуд-Фарм не служил постоянным домом для членов семьи. Вероятно, именно за простоту его так любили старшие Виндзоры. Харролд вспоминает, что королева и принц Филипп часто приезжали сюда, используя коттедж как тихое убежище, особенно в последние годы жизни герцога.

Семейные воспоминания

Вуд-Фарм также хранит воспоминания о счастливых временах для младшего поколения королевской семьи. По словам Харролда, Филипп разрешал принцам Уильяму и Гарри приезжать туда на выходные с друзьями. Дворецкий лично сопровождал их в таких поездках.

Особенно тепло он вспоминает визиты Кейт Миддлтон, которая в те годы еще была девушкой Уильяма. Однако воспоминания Дворецкого резко контрастируют с нынешней ситуацией, когда Вуд-Фарм стал убежищем для опального принца, а его отношения с братом и остальной семьей остаются крайне напряженными. Дом, который когда-то объединял близких, теперь стал символом одиночества и отчуждения.

Поместье Сандрингем

Само поместье Сандрингем имеет богатую историю. Оно было приобретено в 1862 году как частная загородная резиденция для будущего короля Эдуарда VII, когда он еще носил титул принца Уэльского, и с тех пор передается по наследству.

Главный дом известен как место традиционных рождественских сборов королевской семьи. Неподалеку расположен Анмер-холл, который принц Уильям и Кейт Миддлтон используют как загородную резиденцию во время летних каникул.