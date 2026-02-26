Роскачество предупредило об опасности букетов с резким запахом

В Роскачестве рекомендовали россиянам избегать покупки цветов с интенсивным ароматом к Международному женскому дню из-за риска аллергических реакций.

Эксперты советуют не приобретать букеты с чрезмерно интенсивным ароматом, чтобы не спровоцировать ухудшение самочувствия или аллергию. Особую осторожность следует проявлять при выборе лилий и некоторых сортов гиацинтов.

Приоритет рекомендуют отдавать растениям с продолжительным сроком жизни в срезанном виде. К наиболее устойчивым относятся хризантемы, герберы и альстромерии. Эти цветы сохраняют презентабельный внешний вид длительное время даже без доступа к воде, отметили в пресс-службе Роскачества.

При выборе композиции специалисты советовали обращать внимание на свежесть. Листва и бутоны не должны иметь признаков увядания, повреждений или потемнений. Срез стебля качественного цветка имеет светлый оттенок, что свидетельствует о соблюдении сроков и условий хранения.

Приобретать букет задолго до праздника не стоит. Оптимальный срок покупки — за один-два дня до 8 Марта, чтобы цветы сохранили свежесть к моменту вручения. Эксперты отмечают, что при покупке в праздничный день лучше делать это с утра, когда в магазины поступают самые свежие партии. Если букет куплен накануне вечером, его необходимо хранить в прохладном месте, поставив в воду.

Особое внимание следует уделить безопасности декоративных элементов. В композиции не должно быть острых деталей, все составляющие должны быть надежно зафиксированы.