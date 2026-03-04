Среда, 4 марта 2026
В России предложили продлить больничный по уходу за детьми до 90 дней

Даниил Александров
Фото: abn.agency

В Государственной думе предложили увеличить лимит оплачиваемого больничного по уходу за ребенком до 90 дней в году, а для детей младше пяти лет — до 120 дней при особых заболеваниях.

Глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова направила председателю Социального фонда Сергею Чиркову письмо с предложением увеличить оплачиваемый больничный по уходу за ребенком.

Депутат предлагает расширить лимит с 60 до 90 календарных дней в году, а для детей до пяти лет при особых заболеваниях — до 120 дней. Сейчас пособие по уходу за ребенком до восьми лет выплачивается в размере 100 процентов среднего заработка, но не более 60 дней в год. При отдельных заболеваниях из специального перечня — до 90 дней.

Лантратова сообщила о жалобах граждан на нехватку установленного лимита оплачиваемых больничных дней. Особенно остро проблема проявляется, когда ребенок часто болеет. После исчерпания лимита выплаты прекращаются, и это серьезно отражается на семейном бюджете. По мнению парламентария, предложенные изменения помогут родителям не переживать о потере дохода и обеспечат полноценный уход за детьми во время болезни.

новости СПб ленобласть полиция суд погода Россия петербург мигранты пулково москва конфликт Роспотребнадзор здоровье ученые штрафы мчс Госдума уголовное дело театр жильё город ребенок Китай самолет отдых пенсионеры выплаты транспорт аэропорт финский залив космос законопроект кирилл поляков Александр Колесов автомобиль концерт билеты алименты юбилей туристы школьники михаил мишустин квартира судебные приставы грипп

