В России предложили продлить больничный по уходу за детьми до 90 дней

В Государственной думе предложили увеличить лимит оплачиваемого больничного по уходу за ребенком до 90 дней в году, а для детей младше пяти лет — до 120 дней при особых заболеваниях.

Глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова направила председателю Социального фонда Сергею Чиркову письмо с предложением увеличить оплачиваемый больничный по уходу за ребенком.

Депутат предлагает расширить лимит с 60 до 90 календарных дней в году, а для детей до пяти лет при особых заболеваниях — до 120 дней. Сейчас пособие по уходу за ребенком до восьми лет выплачивается в размере 100 процентов среднего заработка, но не более 60 дней в год. При отдельных заболеваниях из специального перечня — до 90 дней.

Лантратова сообщила о жалобах граждан на нехватку установленного лимита оплачиваемых больничных дней. Особенно остро проблема проявляется, когда ребенок часто болеет. После исчерпания лимита выплаты прекращаются, и это серьезно отражается на семейном бюджете. По мнению парламентария, предложенные изменения помогут родителям не переживать о потере дохода и обеспечат полноценный уход за детьми во время болезни.