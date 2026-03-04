Межзвездный пришелец 3I/ATLAS может стать 96-м спутником Юпитера

Межзвездный объект 3I/ATLAS продолжает удивлять астрономов своим поведением. Ученые из NASA зафиксировали ускорение пришельца перед встречей с Юпитером. Это вызвало новые вопросы о природе кометы и возможных целях.

Странности траектории

Напомним, что астрономы обнаружили 3I/ATLAS первого июля 2025 года системой ATLAS и позже идентифицировали на снимках телескопа имени Веры Рубин. Объект движется со скоростью около 60 километров в секунду по траектории, лежащей почти точно в плоскости эклиптики.

Ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН отмечают, что большинство комет влетают в Солнечную систему под разными углами, но этот гость последовательно сблизился с Меркурием, Венерой, Землей и Марсом, а теперь направляется к Юпитеру. Вероятность случайного совпадения стольких факторов крайне мала.

Ускорение перед Юпитером

Исследователь из NASA Дэвид Фарноччия зафиксировал, что 3I/ATLAS немного ускорился, скорректировав свой курс. Если бы не это отклонение, пришелец прошел бы мимо Юпитера на гораздо большем расстоянии.

Однако 16 марта 2026 года объект приблизится к планете-гиганту на 53 миллиона километров, что по астрономическим меркам считается мизерным. Ави Леб из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики предполагает, что 3I/ATLAS может стать 96-м спутником Юпитера или выпустить исследовательские зонды.

Спутник Эвфема

Особый интерес вызывает тот факт, что 3I/ATLAS направляется к спутнику Юпитера Эвфеме. Объект диаметром около двух километров был обнаружен в 2003 году, затем пропал из поля зрения и вновь появился только через 14 лет.

Конспирологи отмечают его ретроградное движение, темную поверхность и другие странности. Шансы случайного рандеву Эвфемы и межзвездного гостя оцениваются как крайне низкие.

Размеры и природа

Астрономы из Университета Кентербери измерили негравитационное ускорение 3I/ATLAS с помощью данных телескопов JWST, SPHEREx, TRAPPIST-North и ALMA. Расчеты показали, что размеры объекта составляют от 820 до 1050 метров.

По данным телескопа Hubble, диаметр может достигать двух километров. Если это комета, то речь идет о ядре, если инопланетный корабль — о корпусе, скрытом в газовом облаке. Ави Леб продолжает настаивать на возможном искусственном происхождении, называя объект «троянским конем».

Дальнейшая судьба

Если 3I/ATLAS минует Юпитер без задержки, в июле 2026 года он пересечет орбиту Сатурна, затем Урана, Нептуна и Плутона. Наблюдать его с Земли станет невозможно.

По одной из гипотез, пришелец может включить сверхсветовую скорость и отправиться к тем, кто его послал. Если же это обычная комета, она будет находиться внутри Солнечной системы около пяти тысяч лет, добираясь до внешних границ.

Европейский зонд Juice, летящий к Юпитеру, прислал снимки объекта, сделанные 6 ноября 2025 года, когда 3I/ATLAS пролетал мимо Солнца. Аппарат NASA Juno находится на орбите планеты-гиганта и может получить дополнительные данные во время сближения.