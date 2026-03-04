Среда, 4 марта 2026
$77.17 €90.73 ¥11.2
1.1 C
Санкт-Петербург
Наука

Межзвездный пришелец 3I/ATLAS может стать 96-м спутником Юпитера

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Межзвездный объект 3I/ATLAS продолжает удивлять астрономов своим поведением. Ученые из NASA зафиксировали ускорение пришельца перед встречей с Юпитером. Это вызвало новые вопросы о природе кометы и возможных целях.

Странности траектории

Напомним, что астрономы обнаружили 3I/ATLAS первого июля 2025 года системой ATLAS и позже идентифицировали на снимках телескопа имени Веры Рубин. Объект движется со скоростью около 60 километров в секунду по траектории, лежащей почти точно в плоскости эклиптики.

Межзвездный пришелец 3I/ATLAS может стать 96-м спутником Юпитера
Фото: abn.agency

Ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН отмечают, что большинство комет влетают в Солнечную систему под разными углами, но этот гость последовательно сблизился с Меркурием, Венерой, Землей и Марсом, а теперь направляется к Юпитеру. Вероятность случайного совпадения стольких факторов крайне мала.

Ускорение перед Юпитером

Исследователь из NASA Дэвид Фарноччия зафиксировал, что 3I/ATLAS немного ускорился, скорректировав свой курс. Если бы не это отклонение, пришелец прошел бы мимо Юпитера на гораздо большем расстоянии.

Однако 16 марта 2026 года объект приблизится к планете-гиганту на 53 миллиона километров, что по астрономическим меркам считается мизерным. Ави Леб из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики предполагает, что 3I/ATLAS может стать 96-м спутником Юпитера или выпустить исследовательские зонды.

Спутник Эвфема

Особый интерес вызывает тот факт, что 3I/ATLAS направляется к спутнику Юпитера Эвфеме. Объект диаметром около двух километров был обнаружен в 2003 году, затем пропал из поля зрения и вновь появился только через 14 лет.

Конспирологи отмечают его ретроградное движение, темную поверхность и другие странности. Шансы случайного рандеву Эвфемы и межзвездного гостя оцениваются как крайне низкие.

Размеры и природа

Астрономы из Университета Кентербери измерили негравитационное ускорение 3I/ATLAS с помощью данных телескопов JWST, SPHEREx, TRAPPIST-North и ALMA. Расчеты показали, что размеры объекта составляют от 820 до 1050 метров.

По данным телескопа Hubble, диаметр может достигать двух километров. Если это комета, то речь идет о ядре, если инопланетный корабль — о корпусе, скрытом в газовом облаке. Ави Леб продолжает настаивать на возможном искусственном происхождении, называя объект «троянским конем».

Дальнейшая судьба

Если 3I/ATLAS минует Юпитер без задержки, в июле 2026 года он пересечет орбиту Сатурна, затем Урана, Нептуна и Плутона. Наблюдать его с Земли станет невозможно.

Межзвездный пришелец 3I/ATLAS может стать 96-м спутником Юпитера
Фото: скриншот с YouTube-канала Euronews по-русски

По одной из гипотез, пришелец может включить сверхсветовую скорость и отправиться к тем, кто его послал. Если же это обычная комета, она будет находиться внутри Солнечной системы около пяти тысяч лет, добираясь до внешних границ.

Европейский зонд Juice, летящий к Юпитеру, прислал снимки объекта, сделанные 6 ноября 2025 года, когда 3I/ATLAS пролетал мимо Солнца. Аппарат NASA Juno находится на орбите планеты-гиганта и может получить дополнительные данные во время сближения.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

После скандальной сделки с квартирой Долина готовит новый релиз

Народная артистка России Лариса Долина готовит для слушателей новый музыкальный релиз под названием «Ваши голоса». Также певица планирует снять на него яркий и позитивный клип.Новый релизО новой песне исполнительницы сообщил представитель певицы Сергей Пудовкин в беседе с РИА Новости. Он отметил, что работа над большой песней идет. По его словам, релиз композиции станет важным событием для аудитории певицы.Представитель Долиной также анонсировал съемки клипа, не раскрывая подробностей. Пудовкин посоветовал поклонникам пока слушать на цифровых площадках последние релизы Долиной — «Стена 2.0» и «Последнее прощай». Премьеры состоятся тогда, когда все будет полностью готово.История хита «Стена»Ранее Долина выпустила обновленную версию своей известной песни «Стена». Оригинальная композиция была записана в 1998 году и вошла в альбом «Певица и музыкант».Автором музыки выступил композитор Аркадий...
Читать далее
Новости

Надкупольная галерея «Порт Фавор» почти готова

Объект длиной 395 метров является ключевым элементом транспортно-конвейерной системы морского терминала, обеспечивая интеграцию разгрузки вагонов с мощностями хранения.На сегодня завершен монтаж: 44 комплектов ленточно-петлевого перегружателя грузового подъемника.Продолжается работа над ленточным конвейером.Галерея свяжет станцию разгрузки вагонов с 8-ю купольными складами емкостью более 160 тыс. тонн единовременного хранения.Вместе с двумя хребтовыми складами общий объем хранения составит 510 тыс. тонн, что позволит обрабатывать большие объемы минеральных удобрений без задержек и простоев, минимизируя логистические риски и снижая затраты экспортеров.Терминал усилит экспортные мощности Балтийского региона, обеспечивая в будущем перевалку до 14 млн тонн минудобрений в год и бесперебойный выход российских грузов на мировые рынки.
Читать далее

Интересное

новости СПб ленобласть полиция суд погода Россия петербург мигранты пулково москва конфликт Роспотребнадзор здоровье ученые штрафы мчс Госдума уголовное дело театр жильё город ребенок Китай самолет отдых пенсионеры выплаты транспорт аэропорт финский залив космос законопроект кирилл поляков Александр Колесов автомобиль концерт билеты алименты юбилей туристы школьники михаил мишустин квартира судебные приставы грипп

Новости дня

Новости

После скандальной сделки с квартирой Долина готовит новый релиз

Город

Синоптик Колесов сообщил об уменьшении площади льда в Финском заливе до 70%

Новости

В России предложили продлить больничный по уходу за детьми до 90 дней

Новости

Новая ассоциация в Петербурге объединит добровольцев, помогающих участникам СВО

Новости

В Пулково надеются на скорое возобновление полетов в Дубай

Вне СПб

Жителям Петербурга рассказали о китайском городе Ханчжоу

Город

Школьников готовят к карьере в транспортной сфере Петербурга

Деньги

Средняя зарплата в Ленобласти выросла до 94,3 тысячи рублей

Город

За семь дней заболеваемость ОРВИ в Петербурге снизилась на 14%

Новости

Адвокат Александр Крылов рассказал о процедуре изъятия участков для госнужд

Новости

Вернувшиеся из Эмиратов россияне рассказали о страхе и сиренах

Новости

Пенсионерам могут начать компенсировать капремонт без заявлений

Вне СПб

Самолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне конфликта в Персидском заливе

Новости

Выступления комика Алексея Щербакова исчезли из афиш

Новости

В Петербурге задержали иностранца-рыбака после 12 лет федерального розыска

Новости

Леонова оценила перспективы работы Трусовой с французским хореографом

Наука

Во вторник полное лунное затмение окрасит Луну в кроваво-красный цвет

Город

МЧС предупредили жителей Петербурга о снегопаде и штормовом ветре в среду

Деньги

Стал известен средний размер социальной пенсии после апрельской индексации

Новости

Суд взыскал с «Военторг-Запада» полмиллиона за упавшие на машину трубы

Вне СПб

Звезда фильма «Один дома» О’Хара посмертно получила премию Гильдии киноактеров

Вне СПб

Поездка Гарри и Меган в Иорданию стала тайным посланием королевской семье

Наука

Исследователи нашли причину сокращения продолжительности жизни у мужчин

Наука

Нейросеть помогла ученым из КНР найти птичьи гнезда на ЛЭП

Новости

Авито: Ксения Собчак стилизовала Бурака Озчивита с помощью ресейла

Новости

Лариса Долина готовит новую постановку в театре

Новости

МТС открыла для петербуржцев предзаказ на Samsung Galaxy S26

Наука

Ученые изучили хвост межзвездного гостя 3I/ATLAS на новом снимке с зонда

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb