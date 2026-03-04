Вице-губернатор Петербурга вошел в тройку лидеров медиарейтинга

Эксперты из компании «Медиалогия» представили рейтинг цитируемости членов правительства Санкт-Петербурга за 2025 год.

Лидером рейтинга стал губернатор Александр Беглов с показателем 181,2 тысячи упоминаний. Второе место занял вице-губернатор Кирилл Поляков, его имя встретилось в СМИ 16,7 тысячи раз. Тройку лидеров замкнул Борис Пиотровский с 12,9 тысячи упоминаний.

Политолог Дмитрий Гавра прокомментировал результаты рейтинга. По его словам, второе место Полякова говорит о возросшем интересе к промышленной и инновационной повестке Петербурга. Также эксперт добавил, что город перестал восприниматься исключительно как культурная столица.